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В Сочи прибыл первый грузовой рейс с болидами «Формулы-1»

Спорт

До 26 сентября сочинский аэропорт примет еще семь грузовых рейсов

Сочи, Краснодарский край, 18 сентября 2018, 11:38 — REGNUM  Из Сингапура в Сочи прилетел первый грузовой рейс с болидами команд «Формулы-1», сообщили в пресс-службе организаторов.

Отмечается, что до 26 сентября сочинский аэропорт примет еще семь грузовых рейсов, на которых доставят болиды для участия в российском этапе «Королевских гонок».

Как сообщало ИА REGNUM, в Сочи рамках этапа чемпионата по автогонкам «Формула-1» состоится грандиозная концертная программа. Ее откроет выступление 28 сентября в Ледовом дворце «Большой» группы «Ленинград».

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