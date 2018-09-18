В Сочи прибыл первый грузовой рейс с болидами «Формулы-1»

Сочи, Краснодарский край, , 11:38 — REGNUM Из Сингапура в Сочи прилетел первый грузовой рейс с болидами команд «Формулы-1», сообщили в пресс-службе организаторов.

Отмечается, что до 26 сентября сочинский аэропорт примет еще семь грузовых рейсов, на которых доставят болиды для участия в российском этапе «Королевских гонок».

Как сообщало ИА REGNUM, в Сочи рамках этапа чемпионата по автогонкам «Формула-1» состоится грандиозная концертная программа. Ее откроет выступление 28 сентября в Ледовом дворце «Большой» группы «Ленинград».

Читайте также: В шоу-программе Формулы-1 в Сочи выступят «Ленинград», «Би-2» и рэпер Баста