«Это наглая ложь»: Глушаков о лайке поста Назарова «с наездом на тренера»

Москва, , 11:22 — REGNUM Полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Денис Глушаков опроверг информацию, что ему понравилось видео артиста Дмитрия Назарова, в котором он критикует главного тренера команды Массимо Каррера. Об этом футболист написал на своей странице в Instagram.

«Я не ставил лайк под этим видео. Это наглая ложь, — заявил Глушаков. — Лайки отображаются публично. И я это знаю. Я не идиот, чтобы, понимая это, ставить лайк публично на пост с наездом на тренера».

По его словам, если ему захочется выразить недовольство главному тренеру команды, то он придет и «все скажет ему в лицо», а не будет «ставить лайки».

«Я могу только догадываться, кому выгодно устраивать все это и делать из хлопушки атомный взрыв», — отметил спортсмен, добавив, что в команде все хорошо, в том числе и с тренером.

Напомним, после матча седьмого тура Российской премьер-лиги «Спартак» — «Ахмат» (1:2), Дмитрий Назаров на своей странице в Instagram опубликовал видео, в котором критично выразился в адрес Карреры.

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