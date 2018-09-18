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Теннисистки Родина и Гаспарян вышли во второй круг турнира в Сеуле

Спорт

Во втором круге Родиной предстоит встретиться с бельгийкой Кирстен Флипкенс, а Гаспарян — с греческой спортсменкой Марией Саккари

Сеул, 18 сентября 2018, 10:58 — REGNUM  На турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) Korea Open в Сеуле российские теннисистки Евгения Родина и Маргарита Гаспарян победили в своих матчах первого круга. Об этом сообщает 18 сентября «Советский спорт».

Отмечается, что занимающая 84-е место в рейтинге WTA Родина преодолела сопротивление сербской теннисистки Деяны Раданович. Матч продолжался 1 час 11 минут и завершился со счетом 6:1, 6:1 в пользу Родиной. Маргарита Гаспарян (354 место рейтинга WTA) победила еще одну российскую теннисистку — Варвару Флинк, занимающую 202-е место в рейтинге.

Во втором круге Родиной предстоит встретиться с бельгийкой Кирстен Флипкенс, а Гаспарян — с греческой спортсменкой Марией Саккари.

Как сообщало ИА REGNUM, теннисные арбитры могут бойкотировать матчи с участием американской теннисистки Серены Уильямс, до той поры, пока она не принесёт извинений Карлосу Рамосу, который обслуживал финальный матч US Open.

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