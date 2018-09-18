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Шарапова подтвердила свое решение досрочно завершить сезон

Спорт

Из-за травмы

Шарапова подтвердила свое решение досрочно завершить сезон
Иллюстрация: Moldovanews.md
Теннис

Москва, 18 сентября 2018, 10:15 — REGNUM  Российская теннисистка Мария Шарапова досрочно завершила сезон из-за травмы и снялась с турниров Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайских городах Пекине и Тяньцзине, а также с московского Кубка Кремля. Об этом сообщает пресс-служба WTA.

«К сожалению, мне нужно больше времени на восстановление от травмы, — заявила Шарапова. — Я расстроена тем, что не смогу сыграть перед своими болельщиками».

Напомним, Мария Шарапова находится на 24-м месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации. В начале сентября российская спортсменка проиграла в четвертом круге Открытого чемпионата США — US Open представительнице Испании Карле Суарес-Наварров.

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