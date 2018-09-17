В России утвердят единый стандарт подготовки футболистов

Москва, , 17:59 — REGNUM В России будут разработаны единые стандарты тренировки футболистов для различных возрастных групп. Об этом сообщил министр спорта Павел Колобков в интервью газете «Известия».

Министр отметил, что после проведения в России чемпионата мира по футболу наблюдается приток молодёжи в футбольные секции по всей стране. Он также напомнил, что в программе использования наследия ЧМ-2018 содержатся планы по организации более качественной работы с молодыми кадрами.

«Сейчас мы обсуждаем с Минфином вопрос переподготовки молодых игроков. Если в СССР была единая система тренировочных занятий для всех возрастных групп, то с годами каждый детский тренер стал тренировать по-своему», — сказал Колобков.

По словам министра, в настоящее время в российском футболе единые стандарты отсутствуют. В этой связи для каждой из возрастных групп сейчас прорабатываются такие стандарты, и впоследствии они могут стать обязательными.

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