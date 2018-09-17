Юрий Дудь ушёл с поста главреда спортивного портала

Москва, , 13:07 — REGNUM Журналист и видеоблогер Юрий Дудь покинул пост главного редактора спортивного интернет-журнала Sports.ru. Кадровые реформы в руководстве портала произошли ещё в начале осени, однако сообщил об этом сам Дудь только сейчас.

«Так работает с начала осени, но из-за самых разных забот и агоний объявляем только сейчас: с 1 сентября в управлении редакцией Sports.ru — реформы. Отныне и, надеюсь, на долгие годы главный редактор — Александр Аксенов, шеф-редактор — Влад Воронин», — написал журналист на своей странице в соцсети Facebook.

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Теперь Дудь занимает должность заместителя генерального директора. На этом посту он будет помогать Дмитрию Навошу и заниматься тем, к чему его «тянет больше всего — деньгами (контентом — тоже, но меньше)».

https://www.facebook.com/yury.dud/posts/10213302211850672

Напомним, Юрий Дудь работал в должности главного редактора Sports.ru с осени 2011 года. Также работал телеведущим на каналах «НТВ-Плюс», «Россия-2», «Спорт 1», «Матч ТВ».

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