«Формула-1»: Перес признал заслуженным штраф за столкновение с Сироткиным

Сингапур, , 10:56 — REGNUM Мексиканский пилот «Формулы-1». Серхио Перес (Force India) наказан за столкновение с болидом Сергея Сироткина (Willams) тремя штрафными баллами во время гонки Гран-При Сингапура. Перес прокомментировал столкновение в социальных сетях.

«У меня был инцидент с Сироткиным, я закрыл линию раньше времени и думаю, что штраф был вполне заслужен. Определенно, сегодня у нас был худший день в году», — написал он.

Многие телезрители и комментаторы сочли инцидент с Сироткиным намеренным: после долгих неудачных попыток обгона Перес поравнялся с Сироткиным на прямой и ударил его в колесо, за что был наказан проездом по пит-лейну.

Как сообщало ИА REGNUM, победу в гонке одержал британец Льюис Хэмилтон (Mersedes). Сергей Сироткин также получил 2 штрафных балла за блокировку Брендона Хартли (Torro Rosso).

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