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«Формула-1»: Сироткин получил два штрафных балла

Спорт

Российский пилот наказан за блокировку гонщика команды Torro Rosso

Сингапур, 17 сентября 2018, 10:30 — REGNUM  Выступающий за команду Willams российский пилот Сергей Сироткин получил два штрафных балла за блокировку новозеландца Брендона Хартли (Torro Rosso) во время Гран-При Сингапура, сообщает официальный сайт чемпионата «Формула-1».

После финиша Сироткин пояснил, что из-за поврежденной машины пропустил точку торможения и, пытаясь избежать столкновения со стеной, ненамеренно заблокировал соперника. Тот смог избежать аварии. Из-за участия в нескольких инцидентах болид российского пилота получил повреждения, и он пришел к финишу 19-м.

Таким образом, Сергей Сироткин набирает 6 штрафных баллов в текущем сезоне. По правилам чемпионата, если пилот наберет 12 баллов, он должен будет пропустить гонку.

Победу на Гран-При Сингапура одержал британский гонщик Льюис Хэмилтон (Mersedes), за ним финишировали голландец Макс Ферстаппен (Red Bull) и немец Себастьян Феттель (Ferrari). Следующая гонка — Гран-При России — состоится на трассе в Сочи 30 сентября.

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