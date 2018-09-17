Понедельник, 17 Сентября 2018 года
13:11:49 МСК

Осенний велопарад в Москве собрал «мультяшек» разных стран: фоторепортаж

Спорт

Конечной точкой заезда стал парк «Красная Пресня», протяженность велосипедного маршрута составила 30 км

30
Осенний велопарад в Москве собрал «мультяшек» разных стран: фоторепортаж
Василий Иванов © ИА REGNUM
Осенний велопарад в Москве

Москва, 17 сентября 2018, 11:57 — REGNUM  В Москве 16 сентября прошел Осенний велопарад, давший старт Европейской неделе мобильности. Несмотря на сильный ливень, на акцию собралось огромное число участников, и от места сбора у ВДНХ в 12:00 выдвинулась длинная велосипедная процессия, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

28
Осенний велопарад в Москве
Василий Иванов © ИА REGNUM
Осенний велопарад в Москве
25
Осенний велопарад в Москве
Василий Иванов © ИА REGNUM
Осенний велопарад в Москве
26
Осенний велопарад в Москве
Василий Иванов © ИА REGNUM
Осенний велопарад в Москве
21
Техническая заминка
Василий Иванов © ИА REGNUM
Техническая заминка
20
Осенний велопарад в Москве
Василий Иванов © ИА REGNUM
Осенний велопарад в Москве
23
Осенний велопарад в Москве
Василий Иванов © ИА REGNUM
Осенний велопарад в Москве

Старт организовали при поддержке Минтранса РФ. Перед началом велопарада представители ведомства напомнили участникам о необходимости соблюдения ПДД. Также участников приветствовал блоггер Амиран Сардаров — активист велодвижения Москвы.

15
Торжественное открытие велопарада
Василий Иванов © ИА REGNUM
Торжественное открытие велопарада
16
Дождь застал участников велопарада
Василий Иванов © ИА REGNUM
Дождь застал участников велопарада
13
0A5292
Василий Иванов © ИА REGNUM
0A5292
18
Осенний велопарад в Москве
Василий Иванов © ИА REGNUM
Осенний велопарад в Москве
12
Дождь застал участников велопарада
Василий Иванов © ИА REGNUM
Дождь застал участников велопарада

На старте участникам предлагали получить бесплатную техническую консультацию и продегустировать новое безалкогольное пиво, а во время велопарада провели конкурс за лучший костюм героев мультфильмов, из-за чего на маршруте можно было увидеть самых разнообразных мультипликационных персонажей. Конечной точкой заезда стал парк «Красная Пресня», протяженность велосипедного маршрута составила 30 км.

7
Участники велопарада пришли в костюмах героев мультфильмов
Василий Иванов © ИА REGNUM
Участники велопарада пришли в костюмах героев мультфильмов
5
Участники велопарада пришли в костюмах героев мультфильмов
Василий Иванов © ИА REGNUM
Участники велопарада пришли в костюмах героев мультфильмов
4
Осенний велопарад в Москве
Василий Иванов © ИА REGNUM
Осенний велопарад в Москве
10
Участники велопарада
Василий Иванов © ИА REGNUM
Участники велопарада

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, общее число участников велопарада оценили в 20 тыс. человек. Так как парад не являлся велогонкой, то средняя скорость движения в колонне составила порядка 15 км/ч.

30
Осенний велопарад в Москве
Василий Иванов © ИА REGNUM
Осенний велопарад в Москве

Смотрите галерею к статье

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве на осенний велопарад вышли 20 тыс. человек

regnum author Василий Иванов
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Фоторепортажи ИА REGNUM
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить