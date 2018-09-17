Осенний велопарад в Москве собрал «мультяшек» разных стран: фоторепортаж

Москва, , 11:57 — REGNUM В Москве 16 сентября прошел Осенний велопарад, давший старт Европейской неделе мобильности. Несмотря на сильный ливень, на акцию собралось огромное число участников, и от места сбора у ВДНХ в 12:00 выдвинулась длинная велосипедная процессия, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Старт организовали при поддержке Минтранса РФ. Перед началом велопарада представители ведомства напомнили участникам о необходимости соблюдения ПДД. Также участников приветствовал блоггер Амиран Сардаров — активист велодвижения Москвы.

На старте участникам предлагали получить бесплатную техническую консультацию и продегустировать новое безалкогольное пиво, а во время велопарада провели конкурс за лучший костюм героев мультфильмов, из-за чего на маршруте можно было увидеть самых разнообразных мультипликационных персонажей. Конечной точкой заезда стал парк «Красная Пресня», протяженность велосипедного маршрута составила 30 км.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, общее число участников велопарада оценили в 20 тыс. человек. Так как парад не являлся велогонкой, то средняя скорость движения в колонне составила порядка 15 км/ч.

Смотрите галерею к статье

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве на осенний велопарад вышли 20 тыс. человек