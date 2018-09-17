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Теннисистка Евгения Родина поднялась в рейтинге WTA на три позиции

Спорт

Возглавляет список по-прежнему представительница Румынии Симона Халеп

Теннисистка Евгения Родина поднялась в рейтинге WTA на три позиции
si.robi
Евгения Родина

Вашингтон, 17 сентября 2018, 09:46 — REGNUM  Российская теннисистка Евгения Родина поднялась в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) сразу на три позиции — с 87 на 84 место. Это следует из опубликованных на сайте организации обновленных данных.

Возглавляет список по-прежнему представительница Румынии Симона Халеп. На втором месте идет датчанка Каролина Возняцки, на третьем — Анжелика Кербер из Германии.

В Топ 10 также попали Каролин Гарсия (Франция), Петра Квитова (Чехия), Элина Свитолина (Украина), Наоми Осака (Япония), Каролина Плишкова (Чехия), Слоан Стивенс (США) и Елена Остапенко (Латвия).

Лучшей из российских теннисисток является Дарья Касаткина, которая занимает 13-ю строчку рейтинга. Мария Шарапова находится на 24-й позиции.

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