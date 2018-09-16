Каррера о матче «Спартак» — «Ахмат»: «Ничья была бы справедливым итогом»

Москва, , 22:24 — REGNUM Ничья между московским «Спартаком» и грозненским «Ахматом» в матче седьмого тура чемпионата России была бы более справедливым результатом. Об этом, как передает Матч ТВ, заявил главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера.

«Я не согласен, что это правильный результат, — заявил Каррера. — Ничья была бы более справедливым итогом».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 сентября московский «Спартак» на своем поле уступил грозненскому «Ахмату» в матче седьмого тура чемпионата России. Встреча, прошедшая на стадионе «Открытие Арена» в Москве, завершилась со счетом 1:2.

Читайте также: «Ахмат» одержал сенсационную победу над «Спартаком» в матче РПЛ