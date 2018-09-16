«Краснодар» разгромил «Анжи» в матче чемпионата России

Каспийск, Дагестан, , 19:36 — REGNUM Футболисты махачкалинского «Анжи» на своем поле уступили команде «Краснодар» в матче седьмого тура чемпионата России. Встреча, прошедшая 16 сентября на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске, завершилась со счетом 0:4.

В составе гостей голевыми действиями отметились Вандерсон, Виктор Классон, Павел Мамаев и Иван Игнатьев.

После семи матчей в чемпионате России «Краснодар» пока занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 13 очков. Клуб «Анжи», набравший 3 балла, находится на шестнадцатой позиции.

Российская футбольная Премьер-лига (РФПЛ). 7-й тур

«Анжи» (Махачкала) — «Краснодар» (Краснодар) — 0:4.

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