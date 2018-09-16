«Зенит» удержал преимущество в матче с «Оренбургом» — 2:1

Оренбург, , 15:52 — REGNUM 16 сентября на стадионе «Газовик» между командами «Оренбург» и «Зенит» был разыгран матч в рамках 7-го тура регулярного сезона Российской Футбольной Премьер-лиги 2018/19 по футболу. Противостояние завершилось победой «сине-бело-голубых».

Первый мяч в начале первой половины матча забил атакующий полузащитник сборной России Александр Смольников, замкнув передачу Леандро Паредеса — 0:1. Через 31 минуту Ерохин оформил дубль — 0:2. В дебюте второго тайма российский защитник нигерийского происхождения Адесойе Ойеволе сократил отставание в счете — 1:2.

Статистика матча («Оренбург"/"Зенит»)

Удары 12/5

Удары в створ ворот 6/3

Процент владения 55%/45%

Нарушения правил 12/15

Поданные угловые 5/4

Набрав 19 очков «Зенит» укрепился на первой строчке в турнирной таблице дивизиона. «Оренбург» с 10-ю баллами остался на 8-м месте.

Стартовые составы команд на матч:

«Оренбург»: Фролов, Бегич, Малых, Андреев, Сутормин, Ойеволе, Мишкич, Попович, Терехов, Афонин, Деспотович.

«Зенит»: Лунев, Иванович, Нету, Набиуллин, Смольников, Паредес, Кузяев, Шатов, Ерохин, Дриусси, Дзюба.

Бригада арбитров: Виталий Мешков | Николай Богач | Андрей Болотенков.

Желтые карточки: Мишкич — 41, Смольников — 50, Нету — 53.

Авторы забитых мячей: Ерохин 11 — 0:1, Ерохин 45 — 0:2, Ойеволе 48 — 1:2.