«Рома» разделила очки с «Кьево», упустив преимущество в два мяча

Рим, , 15:29 — REGNUM 16 сентября на стадионе «Стадио Олимпико» между коллективами «Рома» и"Кьево» был разыгран матч в рамках 4-го тура регулярного сезона итальянской Серии А 2018/19 по футболу. Противостояние завершилось боевой ничьей 2:2.

Первый мяч в начале первой половины матча итальянский скоростной вингер Стефан Эль-Шаарави открыл счет после передачи Алессандро Флоренци — 1:0. Через 20 минут 23-летний новичок «волков» Бриан Кристанте удвоил преимущество своей команды в счете — 2:0. На 52-й минуте Вальтер Бирса вернул гостей в игру, замкнув передачу Николы Ригони — 2:1. Под занавес второго тайма форвард сборной Польши Мариуш Стемпиньский сравнял счет, воспользовавшись ошибкой Александра Коларова — 2:2.

Статистика матча («Рома"/"Кьево»)

Удары 15/11

Удары в створ ворот 9/4

Процент владения 58%/42%

Нарушения правил 8/12

Поданные угловые 9/2

Набрав 5 очков «Рома» поднялась на 7-ю строчку в турнирной таблице дивизиона. «Кьево» с 2-мя баллами остался на последнем месте.

Стартовые составы команд на матч:

«Рома»: Ульсен, Жезус, Коларов, Флоренци, Манолас, Кристанте, Пеллегрини, Н'Зонзи, Джеко, Ундер, Эль-Шаарави.

«Кьево»: Соррентино, Барба, Бани, Россеттини, Томович, Ригони, Джаккерини, Оби, Бирса, Стемпиньский.

Бригада арбитров: Паоло Маццолени | Лоренцо Манганелли | Эмануэле Пренна.

Желтые карточки: Россеттини — 74, Де Росси — 78.

Авторы забитых мячей: Эль-Шаарави 10 — 1:0, Кристанте 30 — 2:0, Бирса 52 — 2:1, Стемпиньский 83 — 2:2.