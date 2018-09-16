«Леганес» проиграл «Вильярреалу» в 4-ом туре испанского чемпионата

Мадрид, , 15:32 — REGNUM Встреча мадридского клуба «Леганес» с «Вильярреалом» в 4-ом туре испанского футбольного чемпионата закончилась победой для «Вльярреала», сообщает 16 сентября пресс-служба клуба.

Матч проходил в Мадриде и закончился со счетом 1:0. Единственный матч во встрече забил на 65-ой минуте колумбийский нападающий «Вильярреала» Карлос Бакка. У хозяев был шанс на 49-ой минуте, после назначенного в ворота «Вильярреала» пенальти, однако Гидо Каррильо не сумел им воспользоваться.

По итогам матча «Леганес» находится с одним очком на последней позиции в турнирной таблице, а «Вильярреал» с четырьмя очками поднялся на 12-ую строчку.

В следующем туре «Вильярреал» встретится на выезде с «Валенсией» 23 сентября, а «Леганес» 22-го сыграет с «Эйбаром».