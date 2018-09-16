«Вильярреал» переиграл «Леганес» в матче испанской Примеры со счетом 1:0

Мадрид, , 14:56 — REGNUM 16 сентября на стадионе «Мунисипаль де Бутарке» между коллективами «Леганес» и «Вильярреал» был разыгран матч в рамках 4-го тура регулярного сезона испанской Примеры 2018/19 по футболу. Противостояние завершилось победой «желтой субмарины» со счетом 1:0.

Единственный мяч на экваторе второй половины матча забил скоростной форвард национальной сборной Колумбии Карлос Бакка, замкнув навес Мигеля Лайюна — 0:1.

Статистика матча («Леганес"/"Вильярреал»)

Удары 14/8

Удары в створ ворот 3/3

Процент владения 50%/50%

Нарушения правил 16/7

Поданные угловые 6/1

Одержав первую победу в сезоне и набрав 4 очка «Вильярреал» выбрался из «зоны вылета» и поднялся на 12-ю строчку. «Леганес» с 1-м очком остался на последнем месте.

Стартовые составы команд на матч:

«Леганес»: Куэльяр, Бустинза, Сильва, Ньом, Сиовас, Гумбау, Эрасо, Перес, Ролан, Каррильо, Эль-Жар.

«Вильярреал»: Асенхо, Марио, Гонсалес, Руис, Коста, Тригерос, Раба, Лайюн, Морланес, Морено, Токо-Экамби.

Бригада арбитров: Пабло Гонсалес Фуэртес | Сесар Гарсия Фернандес | Альфредо Родригес Морено.

Желтые карточки: Сильва — 27, Коста — 45, Марио — 48, Ньом — 64, Перес — 82, Руис — 90+4, Бустинза — 90+5.

Не забитые пенальти: Каррильо — 49.

Авторы забитых мячей: Бакка 65 — 0:1.