Воскресенье, 16 Сентября 2018 года
14:53:20 МСК

Молодежный состав «Краснодара» переиграл «Анжи» в матче первенства России

Спорт

Итоговый счет матча 3:1 в пользу «Краснодара»

Каспийск, Дагестан, 16 сентября 2018, 14:38 — REGNUM  Молодежный состав футбольного клуба «Краснодар» нанес поражение махачкалинскому «Анжи» в выездной игре молодежного первенства России, сообщает 16 сентября Матч ТВ.

Игра проходила в Каспийске. У гостей отметились мячами Данила Ведерников (20-ая минута, с пенальти) и оформивший дубль Руслан Подлисняк (25-ая и 45-ая). У хозяев на 83-ей минуте встречи отличился Артем Суханов. Итоговый счет матча 3:1 в пользу «Краснодара».

После победы «Краснодар» с 12 очками находится на 4-ом месте турнирной таблицы, а «Анжи» с 8 очками на 12-ом.

В следующем туре «Анжи» встретится в гостях с московским «Динамо», а «Краснодар» встретится с «Крыльями Советов».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить