Молодежный состав «Краснодара» переиграл «Анжи» в матче первенства России

Каспийск, Дагестан, , 14:38 — REGNUM Молодежный состав футбольного клуба «Краснодар» нанес поражение махачкалинскому «Анжи» в выездной игре молодежного первенства России, сообщает 16 сентября Матч ТВ.

Игра проходила в Каспийске. У гостей отметились мячами Данила Ведерников (20-ая минута, с пенальти) и оформивший дубль Руслан Подлисняк (25-ая и 45-ая). У хозяев на 83-ей минуте встречи отличился Артем Суханов. Итоговый счет матча 3:1 в пользу «Краснодара».

После победы «Краснодар» с 12 очками находится на 4-ом месте турнирной таблицы, а «Анжи» с 8 очками на 12-ом.

В следующем туре «Анжи» встретится в гостях с московским «Динамо», а «Краснодар» встретится с «Крыльями Советов».