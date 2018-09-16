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Новичок «Зенита» Маркизио будет запасным в матче против «Оренбурга»

Спорт

Ранее Маркизио ни разу не принимал участия в матчах РПЛ

Оренбург, 16 сентября 2018, 14:20 — REGNUM  Бывший игрок туринского футбольного клуба «Ювентус» полузащитник Клаудио Маркизио, перешедший в этом сезоне в состав санкт-петербургского «Зенита» на правах свободного агента, не вошел в стартовый состав «Зенита» на игру с «Оренбургом», сообщает 16 сентября Sport 24.

При этом на поле выйдет нападающий «Зенита» Артем Дзюба, который до этого вынужден был пропустить товарищеский матч между сборными России и Чехии по состоянию здоровья.

Ранее Маркизио ни разу не принимал участия в матчах РПЛ.

Отметим, матч между «Зенитом» и «Оренбургом» начался в 14:00 мск.

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