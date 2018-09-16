Новичок «Зенита» Маркизио будет запасным в матче против «Оренбурга»

Оренбург, , 14:20 — REGNUM Бывший игрок туринского футбольного клуба «Ювентус» полузащитник Клаудио Маркизио, перешедший в этом сезоне в состав санкт-петербургского «Зенита» на правах свободного агента, не вошел в стартовый состав «Зенита» на игру с «Оренбургом», сообщает 16 сентября Sport 24.

При этом на поле выйдет нападающий «Зенита» Артем Дзюба, который до этого вынужден был пропустить товарищеский матч между сборными России и Чехии по состоянию здоровья.

Ранее Маркизио ни разу не принимал участия в матчах РПЛ.

Отметим, матч между «Зенитом» и «Оренбургом» начался в 14:00 мск.