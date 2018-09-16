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Элиуд Кипчоге из Кении установил новый мировой рекорд в марафоне

Спорт

Элиуд Кипчоге является чемпионом Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро на марафонской дистанции

Берлин, 16 сентября 2018, 13:52 — REGNUM  Новый мировой рекорд в марафонском беге установил кенийский бегун Элиуд Кипчоге на соревнованиях в Берлине, сообщает 16 сентября Матч ТВ.

33-летний бегун из Кении преодолел марафонскую дистанцию (42 км 195 м) за 2 часа 1 минуту и 39 секунд, обновив таким образом на 1 минуту 18 секунд предыдущий рекорд также установленный кенийским бегуном Деннисом Киметтом в 2016 году.

Отметим, Элиуд Кипчоге является чемпионом Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро на марафонской дистанции.

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