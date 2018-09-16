Элиуд Кипчоге из Кении установил новый мировой рекорд в марафоне

Берлин, , 13:52 — REGNUM Новый мировой рекорд в марафонском беге установил кенийский бегун Элиуд Кипчоге на соревнованиях в Берлине, сообщает 16 сентября Матч ТВ.

33-летний бегун из Кении преодолел марафонскую дистанцию (42 км 195 м) за 2 часа 1 минуту и 39 секунд, обновив таким образом на 1 минуту 18 секунд предыдущий рекорд также установленный кенийским бегуном Деннисом Киметтом в 2016 году.

Отметим, Элиуд Кипчоге является чемпионом Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро на марафонской дистанции.