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Рижское «Динамо» победило «Куньлунь» на выезде в матче КХЛ

Спорт

Итоговый счет встречи 4:2 в пользу латвийского клуба

Шанхай, Китай, 16 сентября 2018, 13:49 — REGNUM  Хоккейный клуб из Риги «Динамо» обыграл пекинский клуб «Куньлунь» во время выездного матча в Шанхае в рамках КХЛ. Об этом 16 сентября сообщает Матч ТВ.

Счет на 8-ой минуте первого периода открыли гости голом Эмилса Гегериса и после гола Матиаса Мюттюнна на 19-й и Мэтью Майоне на 20-й, увеличили разрыв этот до трех шайб. Во втором периоде хозяева стали активно отыгрываться и усилиями Кори Кейна на 27-й и Блэйка Парлета на 32-й минутах свели разрыв в счете к минимуму. Однако дубль Матиаса Мюттюнна на 37-й минуте окончательно закрепил успех гостей. Итоговый счет встречи 4:2 в пользу латвийского клуба.

По итогам игры рижское «Динамо» набрало два очка и заняло третью строчку турнирной таблицы западной конференции, «Куньлунь» имеет три очка после пяти игр.

В следующем туре «Куньлунь» примет у себя «Слован» из Братиславы, а рижское «Динамо» на выезде сыграет с хабаровским «Амуром».

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