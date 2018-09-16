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Канадец Даниэль Нестор завершил теннисную карьеру

Спорт

«Я знаю, что пришло моё время»

Оттава, 16 сентября 2018, 13:45 — REGNUM  О завершении своей карьеры объявил канадский теннисист Даниэль Нестор, сообщает 16 сентября сайт Федерации тенниса Канады.

«Этот матч закончился не так, как я хотел. Я хотел провести еще один сезон, и этот матч был для меня самым важным в году. Я знаю, что пришло моё время», — приводит сайт канадской федерации слова теннисиста. Также Даниэль Нестор отметил, что он счастлив уйти на покой.

Последний в своей карьере матч, который он проиграл, Нестор провел в паре с Вашеком Поспишилом против голландцев Матве Мидделькоопа и Жану-Жюльена Ройеру в рамках турнира кубка Дэвиса.

Отметим, 46-летний Даниль Нестор выиграл на 91 турнире, 8 раз становился победителем турниров серии «Большого шлема» и четырежды становился чемпионом итогового турнира. Также на его счету также золото выигранное на Олимпиаде-2000 в Сиднее. Кроме этого Нестор одержал за карьеру 1062 победы и является одним из шести теннисистов добившихся такого результата.

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