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Бекхэм планирует пригласить Лионеля Месси в свой клуб MLS в 2020 году

Спорт

Бывший капитан сборной Великобритании по футболу Дэвид Бекхэм решил создать свой собственный футбольный клуб

Майами, США, 16 сентября 2018, 13:35 — REGNUM  Бывший капитан сборной Великобритании по футболу Дэвид Бекхэм планирует запустить в рамках североамериканской Главной лиги футбола (MLS) свой собственный футбольный клуб в 2020 году и пригласить в него Лионеля Месси, сообщает 16 сентября Daily Mail.

Клуб Бекхэма будет называться «Интер Майами». Контракт с аргентинским форвардом планируется заключить в 2020 году, когда истечет срок соглашения между Месси и его нынешним клубом — «Барселоной».

В случае согласия аргентинца, клуб Бекхэма не только усилит свое нападение, но также получит повышенный интерес к нему СМИ, что, в свою очередь, также предполагает некоторые дополнительные дивиденды.

Отметим, решение о принятии создаваемого Дэвидом Бекхэмом футбольного клуба в состав MLS было принято в январе.

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Футбол
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