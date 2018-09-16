Бекхэм планирует пригласить Лионеля Месси в свой клуб MLS в 2020 году

Майами, США, , 13:35 — REGNUM Бывший капитан сборной Великобритании по футболу Дэвид Бекхэм планирует запустить в рамках североамериканской Главной лиги футбола (MLS) свой собственный футбольный клуб в 2020 году и пригласить в него Лионеля Месси, сообщает 16 сентября Daily Mail.

Клуб Бекхэма будет называться «Интер Майами». Контракт с аргентинским форвардом планируется заключить в 2020 году, когда истечет срок соглашения между Месси и его нынешним клубом — «Барселоной».

В случае согласия аргентинца, клуб Бекхэма не только усилит свое нападение, но также получит повышенный интерес к нему СМИ, что, в свою очередь, также предполагает некоторые дополнительные дивиденды.

Отметим, решение о принятии создаваемого Дэвидом Бекхэмом футбольного клуба в состав MLS было принято в январе.