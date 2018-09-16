Председатель правления «Баварии»: нам есть кем заменить Толиссо и Рафинью

Мюнхен, Германия, , 12:40 — REGNUM У «Баварии» есть кем заменить выбывших из-за травм Корентина Толиссо и Рафинью, заявил председатель правления футбольного мюнхенского клуба Ули Хёнесс. Его слова приводит 16 сентября Sport1.de.

По словам Ули Хёнесса, футбольный клуб ничего не может сделать в сложившейся ситуации, а в случае с Толиссо сложно давать какие-либо прогнозы на восстановление — так тяжела его травма. Однако состав у «Баварии» укомплектован хорошо: «Нам есть кем заменить травмированных футболистов», — заявил председатель правления мюнхенского клуба.

Отметим, как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 сентября стало известно о том, что полузащитник «Баварии» Корнетин Толиссо разорвал переднюю крестообразную связку колена, а его партнер по клубу защитник Рафинью — растянул лодыжку. Оба футболиста в ближайшее время не смогут выйти на поле.