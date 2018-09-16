Альварес готов встретиться с Геннадием Головкиным в третий раз

Лас-Вегас, США, , 11:53 — REGNUM О своей готовности встретиться с казахским боксером Геннадием Головкиным в третий раз заявил мексиканец Сауль Альварес. Об этом 16 сентября сообщает ESPN.

«Если люди хотят еще один наш бой, то я готов сделать это снова», — приводит ESPN слова Рауля Альвареса.

Также мексиканский боксер сказал, что его бой с Головкиным был великолепен и выразил свое уважение к казахскому боксеру.

Поражение Головкина в бою с Альваресом стало первым для казахского боксера.

Отметим, как ранее сообщало ИА REGNUM, Сауль Альварес победил по очкам в поединке с Геннадием Головкиным, став чемпионом мира по версии WBA, WBC, IBO и The Ring.