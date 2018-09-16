Защитник «Сибири» Николай Демидов пропустит из-за травмы три недели

Новосибирск, , 11:53 — REGNUM Травму в матче регулярного чемпионата КХЛ между новосибирским хоккейным клубом «Сибирь» с нижнекамским «Нефтехимиком» получил защитник «Сибири» Николай Демидов, сообщает 16 сентября пресс-служба клуба.

По сообщению пресс-службы, Николай Демидов получил повреждение верхней части тела и три недели вынужден будет провести на восстановлении.

В текущем сезоне Николай Демидов провел шесть игр за клуб, в которых отметился двумя шайбами и двумя результативными передачами.

Отметим, как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 сентября хоккейный клуб «Сибирь» расторг контракт с двумя игроками.