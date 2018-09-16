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Защитник «Сибири» Николай Демидов пропустит из-за травмы три недели

Спорт

Николай Демидов получил повреждение верхней части тела и три недели вынужден будет провести на восстановлении

Новосибирск, 16 сентября 2018, 11:53 — REGNUM  Травму в матче регулярного чемпионата КХЛ между новосибирским хоккейным клубом «Сибирь» с нижнекамским «Нефтехимиком» получил защитник «Сибири» Николай Демидов, сообщает 16 сентября пресс-служба клуба.

По сообщению пресс-службы, Николай Демидов получил повреждение верхней части тела и три недели вынужден будет провести на восстановлении.

В текущем сезоне Николай Демидов провел шесть игр за клуб, в которых отметился двумя шайбами и двумя результативными передачами.

Отметим, как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 сентября хоккейный клуб «Сибирь» расторг контракт с двумя игроками.

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