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Хоккейный клуб «Сибирь» расторг контракты с Сигаревым и Макаровым

Спорт

«Сибирь» единственный куб КХЛ не набравший в шести прошедших турах игр лиги ни одного очка

Новосибирск, 16 сентября 2018, 11:44 — REGNUM  Хоккейный клуб «Сибирь» расторг контракты с нападающим Андреем Сигаревым и с защитником Александром Макаровым. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба клуба.

По данным пресс-службы, оба хоккеиста были вначале внесены в список отказов. Затем контракт с Александром Макаровым был расторгнут по инициативе «Сибири», а с Андреем Сигаревым — по обоюдному согласию.

Макаров и Сигарев провели в текущем сезоне по одному матчу за клуб. Причем Макаров провел на льду только 34 секунды в матче с «Динамо» Рига.

«Сибирь» единственный куб КХЛ не набравший в шести прошедших турах игр лиги ни одного очка.

Отметим, как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 сентября клуб «Сибирь» расторг соглашение с главным наставником команды Владимиром Юрзиновым-младшим. А позднее главный менеджер Кирилл Фастовский клуба заявил, что у «Сибири» уже есть кандидат на эту должность.

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