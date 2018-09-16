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Российский фигурист Петр Гуменник выиграл этап юниорского ГП в Ричмонде

Спорт

Также можно отметить результат другого российского юниора Максима Белугина, занявшего шестое место

Ричмонд, Канада, 16 сентября 2018, 10:54 — REGNUM  Российский фигурист Петр Гуменник стал победителем этапа гран-при юниоров, проходящего в Ричмонде (Канада). Об этом 16 сентября сообщает RT.

По итогам короткой программы российский спортсмен занимал только 4-ое место с 69,69 баллами. Однако лучший результат, показанный им в произвольной программе (150,35 баллов), позволил Петру Гуменнику взойти на высшую ступень пьедестала соревнований юниоров в Ричмонде, набрав в сумме 220,04 баллов.

На втором месте представляющий США Томоки Хиватаси с 213,24 баллами. Бронзу этапа гран-при юниоров взял выступающий под французским флагом Адам Сиао Хим Фа с 199,14 баллами.

Также можно отметить результат другого российского юниора Максима Белугина, занявшего шестое место с 184,78 баллами.

Отметим, как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 сентября в соревнованиях танцевальных пар фигуристов на этапе гран-при в Ричмонде, российские спортсмены заняли все три призовых места.

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