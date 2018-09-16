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Российские пары юниоров заняли все три призовых места на этапе ГП в Канаде

Спорт

Первое место в соревновании пар фигуристов заняли Анастасия Мишина и Александр Галлямов

Ричмонд, Канада, 16 сентября 2018, 10:38 — REGNUM  Три пары российских фигуристов заняли весь пьедестал в соревнованиях пар среди юниоров на этапе гран-при, проходящем в канадском Ричмонде, сообщает 16 сентября «Спорт-Экспресс».

По итогам короткой и произвольной программы, первое место в соревновании пар фигуристов заняли Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Их пара набрала в сумме 187,71 балла.

На втором месте Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов, набравшие 178,18 очков. Третьими также стали спортсмены из России Дарья Кварталова и Алексей Святченко с результатом 144,32 очка.

Пятый этап Гран-при примет у себя 26−29 сентября чешская Острава.

Отметим, как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 сентября российская пара фигуристов Иваненко-Карпов стала второй на этапе гран-при в Ричмонде.

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