Давид Лемье нокаутировал О’Салливана и стал претендентом на титул чемпиона

Лас-Вегас, США, , 10:05 — REGNUM Канадский боксер Давид Лемье победил нокаутом ирландского спортсмена Гэри О’Салливана, став таким образом претендентом на титул чемпиона мира о версии WBA, WBC, IBO и The Ring, в рамках боксерского вечера прошедшего в Лас-Вегасе. Об этом16 сентября сообщает Матч ТВ.

Бой окончился уже в ходе первого раунда, после нокаута нанесенного Лемье О’Салливану.

Эта победа стала 40-ой в карьере Лемье при четырех поражениях. О’Салливан провел 31 бой в трех из которых он уступил.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, в состоявшемся после поединка Лемье и О’Салливана бое мексиканца Сауля Альвареса с казахским боксером Геннадием Головкиным, сильнее, по решению судей, оказался Альварес.