WADA разъяснило свою позицию по рекомендации о восстановлении РУСАДА

Монреаль, Канада, , 09:32 — REGNUM Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выпустило официальное заявление по поводу своей рекомендации о восстановлении РУСАДА в правах и опубликованному ВВС письму WADA к главе российского Минспорта, которое 16 сентября распространила пресс-служба организации.

Как говорится в сообщении пресс-службы, предложения WADA к российскому министру, сделанные в опубликованном ВВС письме, основаны на прагматизме и с учетом плана WADA по восстановлению РУСАДА. Цель их: «довести дело до конца и не отменить прогресс», проделанный РУСАДА за прошедшие два года.

Кроме этого в сообщении пресс-службы WADA подчеркивается, что в том, чтобы у России была эффективная антидопинговая система, а «чистые» российские спортсмены продолжали выступать на международных соревнованиях, заинтересован весь мир. И потому к «такому результату нельзя прийти без малейшего движения с обеих сторон».

Также в сообщении отмечается, что заседание WADA, на котором будет рассмотрен вопрос о статусе Русада, пройдет 20 сентября, а от России требуется передать агентству копию базы московской лаборатории и необработанные данные допинг-проб российских спортсменов.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее комиссия по соответствию WADA дала рекомендацию исполкому организации о восстановлении РУСАДА в правах, а затем ВВС опубликовало письмо руководителей WADA к министру спорта России Павлу Колобкову, в котором WADA предложила компромисс в вопросе с РУСАДА российской стороне.