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«Сампдория» разгромила «Фрозиноне» всухую в итальянском чемпионате

Спорт

Итоговый счет встречи — 5:0 в пользу «Сампдории»

«Сампдория» разгромила «Фрозиноне» всухую в итальянском чемпионате
Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР
Футбольный разгром

Рим, 16 сентября 2018, 08:58 — REGNUM  С разгромным «сухим» счетом в пользу футбольного клуба из Генуи «Самподрия», встречавшегося с командой «Фрозиноне», завершился матч 4 тура итальянского национального чемпионата. Об этом 15 сентября поздно вечером сообщило Матч ТВ.

Встреча проходила в Фрозиноне. Мячами в ворота хозяев отметились Фабио Квальярелла (10-ая минута), Джанлука Капрари (47-ая), Грегуар Дефрель отличился дважды (54-ая, 86-ая) и Давид Ковнацки, удачно реализовавший на 83-ей минуте пенальти. Итоговый счет встречи — 5:0 в пользу «Сампдории».

Это вторая подряд победа «Сампдории» в чемпионате Италии, которая позволила клубу из Генуи подняться на четвертое место в турнирной таблице. «Фрозиноне» — на 19-ой строчке.

В следующем туре «Фрозиноне» сыграет на своем поле с туринским «Ювентусом», а «Сампдории» предстоит сыграть дома перенесенный ранее матч первого тура чемпионата с «Фиорентиной».

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