«Реал» сыграл вничью с «Атлетик» и впервые в сезоне потерял очки

Бильбао, Испания, , 08:32 — REGNUM Мадридский футбольный клуб «Реал» разошелся вничью с командой «Атлетик» из Бильбао и впервые в сезоне потерял в результате этого очки в испанском чемпионате по футболу, сообщает 16 сентября Матч ТВ.

Матч проходил в Бильбао. Счет на 32-ой минуте открыли хозяева — у них отличился нападающий Икер Муньян, а затем на 63-ей минуте встречи гостям удалось сравнять счет после гола полузащитника Иско. Итоговый счет встречи — 1:1.

По итогам матча «Реал», не сумевший продлить свою беспроигрышную серию в национальном чемпионате до четырех игр подряд, занимает с 10 очками второе место в турнирной таблице, а набравший одно очко «Атлетик» поднялся на четвертую строчку.

В следующем туре «Реалу» предстоит принять у себя команду клуба «Эспаньол» из Барселоны, а «Атлетик» на выезде сыграет с «Бетисом» из Севильи.