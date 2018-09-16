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Альварес вернул себе титул чемпиона мира, победив по очкам Головкина

Спорт

Двое судей из трех присудили победу Альваресу со счетом 115:113 и один выставил ничейный результат — 114:114

Лас-Вегас, США, 16 сентября 2018, 08:14 — REGNUM  Мексиканский боксер Сауль Альварес одержал победу по очкам над казахским спортсменом Геннадием Головкиным и вернул себе в результате этой победы титул чемпиона по версии WBA, WBC, IBO и The Ring. Об этом16 сентября сообщает Матч ТВ.

Бой в Лас-вегасе продолжался в течение 12 раундов и все время поединка Сауль Альварес пытался занять ведущую позицию на ринге. Казахский боксер со своей стороны значительно прибавил в активности к последним раундам боя, однако защиту мексиканца пробить так и не смог.

В итоге двое судей из трех присудили победу Альваресу со счетом 115:113 и один выставил ничейный результат — 114:114.

Отметим, предыдущий бой между Головкиным и Альваресом закончился ничьей.

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