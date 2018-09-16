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Российская сборная на ЧМ по волейболу уступила американцам

Спорт

Матч состоялся в итальянском городе Бари

Бари, Италия, 16 сентября 2018, 07:51 — REGNUM  Сборная команда России по волейболу уступила в третьем туре группового этапа чемпионата мира, проходящего в Италии и Болгарии, сборной США. Об этом 16 сентября сообщает Матч ТВ.

Матч состоялся в итальянском городе Бари и закончился со счетом по сетам 3:1 (25:23, 20:25, 25:23, 25:20) в пользу американской волейбольной сборной.

Игроками, принесшими в актив своей команды наибольшее количество очков, оказались: в составе сборной России Дмитрий Мусэрский, Максим Михайлов и Егор Клюка — каждый из которых набрал по 13 очков, а у сборной США — Аарон Рассел, который принес 17 очков своей команде.

В следующем туре российская сборная сыграет 17 сентября со сборной Камеруна.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября сборная России победила команду Туниса с рекордным по разнице очков результатом в одном из сетов.

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Волейбол
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