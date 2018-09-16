В китайском Синьцзяне стартовали 9-е традиционные этнические игры

Урумчи, Китай, , 04:39 — REGNUM В городе Инин Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая стартовали 9-е традиционные игры этнических меньшинств, сообщает 15 сентября агентство Синьхуа.

Атлеты из 16 делегаций со всего региона посоревнуются в 16 видах спорта и 130 спортивных мероприятиях, включая ушу, стрельбу из лука и другие традиционные виды соревнований.

Напомним, что первые традиционные игры этнических меньшинств прошли в Синьцзяне еще в 1985 году. Целью игр было продвижение и развитие китайских традиционных видов спорта в среде этнических меньшинств Поднебесной.