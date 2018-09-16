«Поймал меня»: боец UFC Хант поздравил Олейника с победой

Москва, , 02:19 — REGNUM Новозеландский боец смешанных единоборств Марк Хант поздравил с победой своего соперника из России Алексея Олейника. Об этом сообщает «Р-Спорт».

"Мои поздравления Алексею. Он заслуженно выиграл, поймал меня на удушающий (прием)», — сказал после боя Хант.

Боец пожелал Олейнику удачи. Он также поздравил российских болельщиков с новым чемпионом и поблагодарил Россию за проведение турнира.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября в спорткомплексе «Олимпийский» в Москве состоялся первый в России турнир UFC. Победу в главном бое одержал прозванный Удавом 41-летний Алексей Олейник. Он применил против Ханта свой фирменный прием.

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