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«Арсенал» разгромил «Крылья Советов» в матче РФПЛ

Спорт

«Арсенал» (Тула) – «Крылья Советов» (Самара) – 4:0

Тула, 15 сентября 2018, 22:07 — REGNUM  Тульский «Арсенал» переиграл самарские «Крылья Советов» в домашнем матче Российской футбольной Премьер-лиги (РФПЛ). Встреча, прошедшая на стадионе «Арсенал» в Туле, завершилась со счётом 4:0.

В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Сергей Ткачев (дубль), Лука Джорджевич и Зелимхан Бакаев.

После семи матчей в чемпионате России «Арсенал» пока занимает десятое место в турнирной таблице, имея в активе 8 очков. Клуб «Крылья Советов», набравший 7 баллов, находится на двенадцатой позиции.

Российская футбольная Премьер-лига (РФПЛ). 7-й тур

«Арсенал» (Тула) — «Крылья Советов» (Самара) — 4:0.

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