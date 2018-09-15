«Арсенал» разгромил «Крылья Советов» в матче РФПЛ

Тула, , 22:07 — REGNUM Тульский «Арсенал» переиграл самарские «Крылья Советов» в домашнем матче Российской футбольной Премьер-лиги (РФПЛ). Встреча, прошедшая на стадионе «Арсенал» в Туле, завершилась со счётом 4:0.

В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Сергей Ткачев (дубль), Лука Джорджевич и Зелимхан Бакаев.

После семи матчей в чемпионате России «Арсенал» пока занимает десятое место в турнирной таблице, имея в активе 8 очков. Клуб «Крылья Советов», набравший 7 баллов, находится на двенадцатой позиции.

Российская футбольная Премьер-лига (РФПЛ). 7-й тур

«Арсенал» (Тула) — «Крылья Советов» (Самара) — 4:0.

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