«Барселона» одержала волевую победу над «Реал Сосьедадом»

Мадрид, , 19:08 — REGNUM 15 сентября на стадионе «Аноэта» между коллективами «Реал Сосьедад» и «Барселона» был разыгран матч в рамках 4-го тура испанской Примеры. Противостояние завершилось волевой победой «сине-гранатовых».

В дебюте матча 24-летний испанский центральный защитник Ариц Элустондо вывел хозяев вперед — 1:0. На 63-й минуте таранный форвард национальной сборной Уругвая Луис Суарес вновь сделал счет равным — 1:1. Голевую передачу на свой счет записал Самуэль Умтити. Через 3 минуты чемпион мира 2018-го года Усман Дембеле вывел каталонский клуб вперед — 1:2.

Статистика матча («Реал Сосьедад"/"Барселона»)

Удары 6/13

Удары в створ ворот 4/7

Прцоент владения 29%/71%

Нарушения правил 16/8

Поданные угловые 1/6

Набрав 12 очков «Барселона» поднялась на чистое первое место. «Реал Сосьедад» с 4-мя баллами опустился на 10-ю позицию.

Стартовые составы на матч:

«Реал Сосьедад»: Рульи, Сальдуа, Морено, Элустондо, Эрнандес, Ильярраменди, Субельдия, Пардо, Сурутуса, Хуанми, Оярасабаль.

«Барселона»: тер Штеген, Семеду, Пике, Альба, Умтити, Ракитич, Рафинья, Роберто, Суарес, Месси, Дембеле.

Бригада арбитров: Карлос дел Серро Гранде | Хуан Юсте | Абраам Альварес Кантон.

Желтые карточки: Ильярраменди — 43, Умтити — 87.

Голы: Элустондо 12 — 1:0, Суарес 63 — 1:1, Дембеле 66 — 1:2.