«Арсенал» продолжил победу серию победой над «Ньюкаслом»

Лондон, , 18:52 — REGNUM 15 сентября на стадионе «Сент-Джеймс Парк» между коллективами «Ньюкасл» и «Арсенал» был разыгран матч в рамках 5-го тура Английской Премьер-лиги 2018/19. Противостояние завершилось уверенной минимальной победой «канониров» со счетом 2:1.

Первый мяч в дебюте второй половины матча забил опорный полузащитник национальной сборной Швейцарии Гранит Джака — 0:1. Через 9 минут Месут Озил удвоил преимущество гостей — 0:2. На 90+1-й минуте Киран Кларк забил «гол престижа» — 1:2.

Статистика матча («Ньюкасл"/"Арсенал»)

Удары 6/13

Удары в створ ворот 4/2

Прцоент владения 35%/65%

Нарушения правил 12/10

Поданные угловые 10/4

Набрав 9 очков «Арсенал» поднялся на 7-ю позицию. «Ньюкасл» с 1-м очком опустился в «зону вылета» на 18-е место.

Стартовые составы на матч:

«Ньюкасл»: Дубравка, Дамметт, Дасселс, Фернандес, Йедлин, Мерфи, Диаме, Ритчи, Хайден, Перес, Хоселу.

«Арсенал»: Чех, Беллерин, Сократис, Монреаль, Мустафи, Рэмзи, Озил, Обамеянг, Гендузи, Дажка, Ляказетт.

Бригада арбитров: Ли Роберт | Саймон Бек | Эдриан Холмс.

Голы: Джака 49 — 0:1, Озил 58 — 0:2, Кларк 90+1 — 1:2.