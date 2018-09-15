«Бавария» одержала волевую победу над «Байером»

Берлин, , 18:28 — REGNUM 15 сентября на стадионе «Альянц-Арена» был разыгран матч в рамках 3-го тура немецкой Бундеслиги 2018/19 между коллективами «Бавария» и «Байер-04». Противостояние завершилось волевой победой мюнхенской команды со счетом 3:1.

Первый мяч на 6-й минуте матча забил бразильский левый латераль Венделл точным ударом с пенальти — 0:1. Через 4 минуты чемпион мира 2018-го года Корентин Толиссо сравнял счет — 1:1. На 20-й минуте легенда сборной Голландии Арьен Роббен впервые вывел хозяев вперед — 2:1. В конце матча Хамес Родригес похоронил шансы гостей зацепиться за очки — 3:1.

Статистика матча («Бавария"/"Байер-04»)

Удары 18/3

Удары в створ ворот 6/1

Процент владения 73%/27%

Поданные угловые 9/1

Нарушения правил 6/12

Одержав третью подряд победу и набрав 9 очков «Бавария» уверенно лидирует в таблице дивизиона. «Байер-04» без очков идет на последнем месте.

Стартовые составы на матч:

«Бавария»: Нойер, Зюле, Боатенг, Киммих, Рафинья, Толиссо, Алькантара, Мюллер, Гнабри, Роббен, Левандовски.

«Байер-04»: Градецки, Бендер, Та, Едвай, Венделл, Драгович, Бендер, Кор, Бэйли, Хавец, Фолланд.

Бригада арбитров: Тобиас Вельц | Рафаэль Фольтин | Мартин Томсен.

Желтые карточки: Венделл — 55.

Красные карточки: Беллараби — 80.

Голы: Венделл (пен) 6 — 0:1, Толиссо 10 — 1:1, Роббен 20 — 2:1, Родригес 89 — 3:1.