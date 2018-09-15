Удача улыбнулась «Фортуне» в матче против «Хоффенхайма» — 2:1

Берлин, , 18:26 — REGNUM 15 сентября на стадионе «Меркур Шпильарена» был разыгран матч в рамках 3-го тура немецкой Бундеслиги 2018/19 между коллективами «Фортуна Д» и «Хоффенхайм». Противостояние завершилось со счетом 2:1.

Первый мяч на 45-й минуте забил американский опорный полузащитник Альфредо Моралес, замкнув навес Яна Зиммера — 1:0. Под занавес второй половины Рис Нелсон сделал счет равным — 1:1. Через 2 минуты Доди Лукебакио вновы вывел хозяев вперед точным ударом с одиннадцатиметровой отметки — 2:1.

Статистика матча («Фортуна"/"Хоффенхайм»)

Удары 7/19

Удары в створ ворот 4/5

Процент владения 38%/62%

Поданные угловые 0/9

Нарушения правил 11/20

Стартовые составы на матч:

«Фортуна»: Рензинг, Айхан, Бодзек, Каминьски, Моралес, Гиссельманн, Циммерман, Зоботка, Дукш, Зиммер, Хеннигс.

«Хоффенхайм»: Бауманн, Нортвейт, Фогт, Пош, Кадержабек, Гриллич, Битенкур, Шульц, Салаи, Крамарич, Жоэлинтон.

Бригада арбитров: Тобиас Штилер | Маттиас Йолленбек | Кристиан Гиттелманн.

Желтые карточки: Хеннингс — 22, Кадержабек — 54, Бельфодил — 62.

Голы: Моралес 45 — 1:0, нелсон 86 — 1:1, Лукебакио (пен) 88 — 2:1.