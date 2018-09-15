«ЦСКА» разгромил «Уфу» со счетом 3:0 в матче чемпионата России

Уфа, , 18:20 — REGNUM 15 сентября на стадионе «Нефтяник» был разыгран матч в рамках 7-го тура Российской Футбольной Премьер-лиги 2018/19 между коллективами «Уфа» и «ЦСКА». Противостояние завершилось со счетом 0:3 в пользу «армейцев».

Первый мяч под занавес первой половины забил российский форвард Федор Чалов, замкнув навес Марио Фернандеса — 0:1. На 59-й минуте Тимур Жамалетдинов удвоил преимущество московского клуба после передачи Николы Влашича — 0:2. Через 4 минуты Жамалетдинов оформил дубль и лишил «Уфу» шансов зацепиться за очки — 0:3.

Статистика матча («Уфа"/"ЦСКА»)

Удары 10/9

Удары в створ ворот 3/5

Процент владения 45%/55%

Поданные угловые 4/0

Нарушения правил 11/9

Набрав 12 очков «ЦСКА» поднялся на 4-ю позицию в турнирной таблице лиги. «Уфа» с 4-мя баллами осталась на 14-м месте.

Стартовые составы на матч:

«Уфа»: Беленов, Аликин, Живоглядов, Сухов, Салатич, Пауревич, Неделчару, Табидзе, Тилль, Сысуев, Бизяк.

«ЦСКА»: Акинфеев, Бекао, Магнуссон, Чернов, Набабкин, Фернандес, Ахметов, Обляков, Влашич, Чалов, Эрнандес.

Бригада арбитров: Сергей Лапочкин | Дмитрий Жвакин | Андрей Веретешкин.

Желтые карточки: Магнуссон — 13, Пауревич — 47, Сухов — 69.

Голы: Чалов 45 — 0:1, Жамалетдинов 59 — 0:2, Жамалетдинов 63 — 0:3.