«Ливерпуль» на выезде минимально обыграл «Тоттенхэм» в матче АПЛ

Лондон, , 16:22 — REGNUM 15 сентября на стадионе «Уэмбли» был разыгран матч в рамках 5-го тура Английской Премьер-лиги 2018/19 между коллективами «Тоттенхэм» и «Ливерпуль». Противостояние завершилось минимальной победой «мерсисайдцев» со счетом 2:1.

Первый мяч под занавес первой половины забил голландский центральный полузащитник Джорджиньо Вейналдум — 0:1. В начале второго тайма оттянутый скоростной форвард национальной сборной Бразилии Роберто Фирмино удвоил преимущество гостей — 0:2. В компенсированное время матча аргентинский вингер Эрик Ламела сократил отставание в счете — 1:2.

Статистика матча («Тоттенхэм"/"Ливерпуль»)

Удары 7/16

Удары в створ ворот 2/10

Процент владения 59%/41%

Поданные угловые 4/4

Нарушения правил 13/12

Одержав пятую подряд победу «Ливерпуль» с 15-ю очками является лидером турнирной таблицы. «Тоттенхэм» с 9-ю баллами идет 4-мя строчками ниже.

Стартовые составы на матч:

«Тоттенхэм»: Ворм, Триппьер, Роуз, Алдервейрелд, Вертонген, Винкс, Дайер, Дембеле, Эриксен, Кейн, Моура.

«Ливерпуль»: Беккер, ван Дейк, Гомес, Робертсон, Милнер, Вейналдум, Кейта, Фирмино, Салах, Мане.

Бригада арбитров: Майкл Оливер | Стюарт Берт | Саймон Беннетт | Кевин Френд.

Голы: Вейналдум 39 — 0:1, Фирмино 54 — 0:2, Ламела 90+4 — 1:2.