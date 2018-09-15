«Рубин» одержал минимальную победу над «Енисеем»

Казань, , 15:56 — REGNUM 15 сентября на стадионе «Казань Арена» был разыгран матч в рамках 7-го тура Российской Футбольной Премьер-лиги 2018/19 между коллективами «Рубин» (Казань) и «Енисей» (Красноярск). Противостояние завершилось победой хозяев со счетом 1:0.

Единственный мяч в дебюте первой половины матча забил скоростной форвард национальной сборной России Дмитрий Полоз — 1:0. Результативную передачу на свой счет записал Сердар Азмун.

Статистика матча («Рубин"/"Енисей»)

Удары 3/7

Удары в створ ворот 1/6

Процент владения 50%/50%

Поданные угловые 2/3

Нарушения правил 11/4

Набрав 10 очков «Рубин» поднялся на 5-е место в зону еврокубков. «Енисей» с 5-ю баллами остался на 13-й позиции.

Стартовые составы на матч:

«Рубин»: Коновалов, Чико, Гранат, Байрамян, Навас, Сорокин, Могилевец, Коновалов, Камболов, Азмун, Полоз.

«Енисей»: Юрченко, Кичин, Дугалич, Занев, Гаджибеков, Комолов, Зотов, Огуде, Семакин, Комков, Костюков.

Бригада арбитров: Владислав Безбородов | Валерий Данченко | Максим Гаврилин | Алексей Васильев.

Желтые карточки: Дугалич — 40, Огуде — 51, Чико — 65, Гранат — 69.

Голы: Полоз 6 — 1:0.