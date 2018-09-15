Суббота, 15 Сентября 2018 года
16:58:00 МСК

У хоккейного клуба «Сибирь» есть кандидат на должность наставника команды

Спорт

«Вскоре мы назовем имя нового главного тренера — сегодня или завтра. У нас есть кандидат на эту должность»

Новосибирск, 15 сентября 2018, 15:57 — REGNUM  Хоккейный клуб «Сибирь» в самое ближайшее время назовет имя нового главного тренера, заявил главный менеджер клуба Кирилл Фастовский. Его слова цитирует 15 сентября Матч ТВ.

«Вскоре мы назовем имя нового главного тренера — сегодня или завтра. У нас есть кандидат на эту должность», — сказал главный менеджер «Сибири».

По информации некоторых СМИ, новым наставником новосибирской команды может стать Петерис Скудра из Латвии.

Отметим, как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший главный тренер клуба Владимир Юрзинов-младший был уволен 15 сентября за неудовлетворительные результаты команды с начала нового сезона не выигравшей ни одной встречи в КХЛ.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Хоккей
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить