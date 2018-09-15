У хоккейного клуба «Сибирь» есть кандидат на должность наставника команды

Новосибирск, , 15:57 — REGNUM Хоккейный клуб «Сибирь» в самое ближайшее время назовет имя нового главного тренера, заявил главный менеджер клуба Кирилл Фастовский. Его слова цитирует 15 сентября Матч ТВ.

«Вскоре мы назовем имя нового главного тренера — сегодня или завтра. У нас есть кандидат на эту должность», — сказал главный менеджер «Сибири».

По информации некоторых СМИ, новым наставником новосибирской команды может стать Петерис Скудра из Латвии.

Отметим, как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший главный тренер клуба Владимир Юрзинов-младший был уволен 15 сентября за неудовлетворительные результаты команды с начала нового сезона не выигравшей ни одной встречи в КХЛ.