Теннисные арбитры готовы объявить Серене Уильямс бойкот

Вашингтон, , 15:55 — REGNUM Теннисные арбитры официально подтвердили свою готовность объявить бойкот американской теннисистке Серене Уильямс. Об этом 15 сентября сообщает издание The San Diego Union Tribune.

В нем с жесткой критикой в адрес Серены выступил знаменитый американский судья Боб Кристиансон, 38 лет работавший на чемпионатах US Open.

«Мы требуем, чтобы Серена извинилась перед судьей или перед всеми судьями в целом. И если она не извинится, мы можем бойкотировать ее следующий матч», — заявил Боб Кристиансон.

Также знаменитый судья подчеркнул, что судьи ни разу к не прибегали к такой мере, но теперь они вынуждены это сделать, поскольку это может случиться с каждым из них:

«Ты выполняешь свою работу, а тебя за это распинают»

Также судья посетовал, что человека, который бы представлял их интересы и защищал бы их — нет.

Кроме этого судья подчеркнул, что судьи не могут общаться с прессой: «на нас надели намордники», но теперь «наступает момент, когда нужно занять твердую позицию». И крайне возмутился обвинением судьи Рамоса в сексизме:

«Это возмутительное обвинение. Тут нет никакого сексизма. Серена сорвалась, как с ней уже бывало — обычно, когда она проигрывает. А Карлос — один из лучших в мире. И не раз это доказывал, отработал 10−12 финалов на «Больших шлемах».

Отметим, Серена Уильямс устроила скандал на корте после своего проигрыша в финале Открытого чемпионата США японской спортсменке Наоми Осаке со счетом по сетам 2:6, 4:6. Сначала Уильямс поучила предупреждение за подсказку ей со стороны её тренера с трибуны. Затем лишилась очка за сломанную прямо на корте ракетку и в итоге была оштрафована на гейм за то, что обозвала португальского судью Карлоса Рамоса «вором». Сама Уильямс своей позиции по этой ситуации не поменяла.