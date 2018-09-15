Российские спортсменки стали третьими на ЧМ в академической гребле четверок

София, , 14:24 — REGNUM Российские спортсменки стали третьими на чемпионате мира по академической гребле в состязании четверок без рулевого, проходящем в болгарском городе Пловдиве, сообщает 15 сентября Sport 24.

За российскую сборную выступали Екатерина Потапова, Елена Орябинская, Екатерина Севастьянова и Анастасия Тиханова. На первом месте сборная США с результатом 6 минут 25,570 секунды, на втором месте — сборная Австралии 6.27,090. Результат российской команды — 6 минут 27,360 секунды.

Отметим, данная награда стала единственной для российских спортсменов на турнире. Чемпионат мира в Пловдиве закончится 16 сентября.