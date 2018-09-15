Молодежный состав «Спартака» нанес поражение «Ахмату», проигрывая 2 мяча

Москва, , 14:23 — REGNUM Команда московского молодежного клуба «Спартак» нанесла поражение грозненскому «Ахмату», проигрывая два мяча по ходу встречи, в матче седьмого тура молодежного чемпионата России по футболу. Об этом 15 сентября сообщает Матч ТВ.

Матч проходил в Москве. Счет открыли гости — на 10-ой минуте отличился Аюб Бацуев и на 17-ой Идрис Умаев. Однако хозяева не остались в долгу надолго, и на 20-ой минуте Данила Прошляков успешно реализовал пенальти в ворота «Ахмата». Затем, на 37-ой, его партнер по клубу Даниил Лопатин сравнял счет. Автором же победного мяча стал спартаковец Иван Репях. Итоговый счет матча — 3:2 в пользу красно-белых.

По итогам матча, одержав третью подряд победу, «Спартак» с 11 очками занимает третью строчку турнирной таблицы. Ахмат, набравший 8 очков — на 11-ом месте.