«Тамбов» победил «Луч» в 11 туре чемпионата ФНЛ

Владивосток, , 14:07 — REGNUM Футбольный клуб «Тамбов» нанес поражение владивостокскому «Лучу» в 11-м туре чемпионата футбольной национальной лиги (ФНЛ). Об этом 15 сентября сообщает Матч ТВ.

Матч проходил во Владивостоке на стадионе «Динамо» и закончился со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч в встрече забил нигерийский защитник Блессин Олабриан на 86-ой минуте.

Таким образом тамбовская команда продлила беспроигрышную серию в ФНЛ до шести игр.

«Тамбов», набрав 24 очка, вышел по итогам игры на первое место в турнирной таблице ФНЛ, «Луч» с 10 очками на 14-ом.