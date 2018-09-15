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«Тамбов» победил «Луч» в 11 туре чемпионата ФНЛ

Спорт

Итог встречи 1:0

«Тамбов» победил «Луч» в 11 туре чемпионата ФНЛ
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Стадион клуба «Тамбов»

Владивосток, 15 сентября 2018, 14:07 — REGNUM  Футбольный клуб «Тамбов» нанес поражение владивостокскому «Лучу» в 11-м туре чемпионата футбольной национальной лиги (ФНЛ). Об этом 15 сентября сообщает Матч ТВ.

Матч проходил во Владивостоке на стадионе «Динамо» и закончился со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч в встрече забил нигерийский защитник Блессин Олабриан на 86-ой минуте.

Таким образом тамбовская команда продлила беспроигрышную серию в ФНЛ до шести игр.

«Тамбов», набрав 24 очка, вышел по итогам игры на первое место в турнирной таблице ФНЛ, «Луч» с 10 очками на 14-ом.

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