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«Уильямс» заменит коробку передач на машине Сергея Сироткина

Спорт

Ранее Сергей Сироткин показал 19-й и 20-й результаты на пятничной тренировке

«Уильямс» заменит коробку передач на машине Сергея Сироткина
Willtron
Сергей Сироткин

Сингапур, 15 сентября 2018, 14:08 — REGNUM  Команда Формулы-1 «Уильямс» заменит коробку передач на болиде Сергея Сироткина, сообщает 15 сентября официальный сайт чемпионата.

Сообщается также, что Сироткину не будет предъявлено никаких штрафных санкций, так как он проехал на предыдущей коробке передач шесть этапов нового Гран-при.

Ранее Сергей Сироткин показал 19-й и 20-й результаты на пятничной тренировке.

Отметим, команда «Макларен» также заменила коробку передач на болиде Фернандо Алонсо, испанец также не будет подвержен штрафу ввиду того, что на прошлой гонке сошел с дистанции.

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Ралли, автогонки, автопробеги
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